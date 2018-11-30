30.11.2018, 18:40

Трамп отказался встречаться с Путиным ”на ногах”

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Lenta.ru
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Putin, Trump
Putin, TrumpFoto: ODD ANDERSEN, JIM WATSON, AFP

Президент США Дональд Трамп не будет встречаться с российским лидером Владимиром Путиным ”на ногах” в ходе саммита ”Большой двадцатки” в Аргентине. Об этом РИА Новости сообщил представитель Белого дома.

По его словам, разговора на полях между главами государств не планируется.

Незадолго до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп, возможно, встретятся во время саммита ”Большой двадцатки” в Аргентине, несмотря на отмену официальной встречи.

29 ноября Трамп отменил встречу с Путиным, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Москве такой шаг объяснили внутриполитическими причинами.

Ожидалось, что лидеры двух стран встретятся в ходе саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были взяты под стражу. В ответ на это Киев ввел военное положение в некоторых областях Украины. Сенат США единогласно обвинил Москву в агрессии.

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