Трамп отказался рвать отношения с Россией из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается разрывать связи с Россией из-за инцидентов с отравлением людей нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Великобритании.
"Я думаю, что ладить с Китаем и ладить с Россией - это хорошо", - заявил глава государства в интервью газете The Sun, отвечая на вопрос, может ли он отказаться от участия в намеченной на 16 июля встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки в связи с происшествиями в Солсбери и Эймсбери.
Напомним, 4 марта в Солсбери, по данным британских властей, воздействию "Новичка" подверглись бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне обвинили Россию в причастности к отравлению. Через несколько недель после госпитализации отец и дочь были выписаны из госпиталя, где прошли курс лечения. В настоящее время они находятся в неизвестном месте.