13.07.2018, 08:40

Трамп отказался рвать отношения с Россией из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери

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NEWSru.com
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Kersti Kaljulaiu kohtumine Donald Trumpiga
Kersti Kaljulaiu kohtumine Donald TrumpigaFoto: Priit Simson

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается разрывать связи с Россией из-за инцидентов с отравлением людей нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Великобритании.

"Я думаю, что ладить с Китаем и ладить с Россией - это хорошо", - заявил глава государства в интервью газете The Sun, отвечая на вопрос, может ли он отказаться от участия в намеченной на 16 июля встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки в связи с происшествиями в Солсбери и Эймсбери.

Напомним, 4 марта в Солсбери, по данным британских властей, воздействию "Новичка" подверглись бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне обвинили Россию в причастности к отравлению. Через несколько недель после госпитализации отец и дочь были выписаны из госпиталя, где прошли курс лечения. В настоящее время они находятся в неизвестном месте.

4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека оказались под воздействием неизвестного вещества и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде заявили, что 30 июня мужчина и женщина получили отравление тем же "Новичком", что и Скрипали.

8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в госпитале Солсбери. В минувший вторник пришел в сознание второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули.

Саммит президентов России и США пройдет 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что лидеры обсудят перспективы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

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Выступая перед журналистами после заседания саммита НАТО в Брюсселе в четверг, 12 июля, Трамп заявил, что Путин не является для него ни другом, ни врагом, но соперником. Он подтвердил, что планирует обсудить с президентом РФ ситуации в Сирии и на Украине, предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы и другие темы.

Накануне Трамп прибыл в Великобританию, его визит продлится до воскресенья, 15 июля, после чего глава государства отправится в столицу Финляндии на встречу с Путиным.

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