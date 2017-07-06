Дональд Трамп в преддверии встречи с Владимиром Путиным раскритиковал ”дестабилизирующие” действия России в Европе. Под ними он, как замечает Radio Liberty, подразумевал ”аннексию” Крыма и поддержку ополченцев в Донбассе.

Президент США Дональд Трамп осудил ”дестабилизирующие” действия России в Восточной Европе. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве, передает Sky News.

Под этой фразой политик, как поясняет Radio Liberty, подразумевал ”аннексию” Крыма, а также поддержку Москвой ополченцев в Донбассе. Для решения этой ситуации США, как добавил Трамп, работают вместе с Польшей. Ее глава Соединенных Штатов, по информации Sky News, напротив, оценил как ”не только замечательного друга [США], но и действительно важного союзника”. В настоящий момент там, напомнил политик, находятся порядка 900 американских военных специалистов, которые, по словам американского лидера, готовы противостоять потенциальным угрозам со стороны России в Восточной Европе.

Анджея Дуду Трамп, как отмечает телеканал, также похвалил за ”превышение” необходимого вклада Польши в НАТО. ”Мы считаем себя лояльными партнерами [США], которые сотрудничают [с ними] по ряду вопросов, в том числе по вопросам безопасности”, — ответил на это президент Польши, заметив, что он ”чувствует”: Соединенные Штаты ”серьезно относятся к безопасности Польши”.

После пресс-конференции, 6 июля, как поясняет телеканал, Трамп должен отправиться в Гамбург на саммит G20. Там, как ожидается, в пятницу, 7 июля, состоится его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным. При этом ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что у Вашингтона нет понимания того, какая в настоящий момент у Москвы ”линия” в отношении США.

”У Кремля тоже нет понимания”, — ответили на это в свою очередь​ в Кремле. Об этом журналистам, как передает корреспондент РБК, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. ”Это такая взаимность, поэтому мы ждем все первую встречу двух президентов”, — добавил он, пояснив, что только главы государств ”смогут лично обменяться своими мыслями по наиболее актуальным вопросам”.​

”Будет возможность познакомиться и понять истинный подход к двусторонним отношениям, а не тот, который транслируется”, — заметил также Песков на вопрос о том, могут ли повлиять заявления американского лидера о ”дестабилизирующих действиях” России в Европе на переговоры. ”Мы с таким подходом не согласны”, — заключил официальный представитель администрации главы России.