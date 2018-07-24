24.07.2018, 21:16

Трамп опасается, что на следующих выборах вмешательство РФ будет в пользу демократов

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rus.delfi.ee
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: Leah Millis, REUTERS

Президент США Дональд Трамп обеспокоен тем, что Россия может попытаться оказать влияние на предстоящие выборы в США в пользу Демократической партии. Об этом он написал во вторник на своей странице в Twitter.

"Я очень обеспокоен, что Россия будет ожесточенно бороться за то, чтобы повлиять на предстоящие выборы. На основании того факта, что ни один другой президент не был по отношению к России жестче меня, они будут способствовать демократам. Они определенно не хотят Трампа", - говорится в сообщении.

Слова американского президента вступают в противоречие с недавним высказыванием Владимира Путина, который на саммите в Хельсинки признался, что как раз желал победы Трампа на выборах, поскольку он говорил о необходимости нормализации отношений с Россией. Да и последние поступки Трампа, в частности его согласие провести личную встречу с российским президентом, свидетельствуют скорее о готовности "подружиться" с Россией, чем "ссориться" с ней.

Ранее во вторник заместитель министра внутренней безопасности США Кристофер Кребс заявил, что американское разведсообщество не зафиксировало попыток оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году того же масштаба, что и в преддверии президентских выборов в 2016 году. Американская разведслужба также не увидела российских киберопераций, которые были бы направлены на американскую избирательную систему, передает ТАСС.

Спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих вероятных попыток влияния на американский политический процесс, которые в Москве отрицают, занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В рамках следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которых следователи считают сотрудниками военной разведки России, объявил первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн.
В ноябре 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США, а также - все члены палаты представителей.

Американские политики неоднократно выражали опасения по поводу возможного вмешательства России в промежуточные выборы в США, сообщает "Интерфакс". Сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен предложили законопроект, который автоматически вводит санкции против стран, вмешивающихся в выборы в США.

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По словам авторов законопроекта, в нем содержится список санкций, который будет немедленно применен в отношении России, если разведка США установит, что страна вмешивалась в американские выборы.
Добавим, тема вмешательства России в американские выборы является крайне болезненной для Трампа. С одной стороны, он вынужден соглашаться с результатом следственной работы американских спецслужб. Однако вероятное российское вмешательство, поскольку оно осуществлялось в интересах республиканцев и их лидера Дональда Трампа, ставит вопрос и о его легитимности как национального лидера. В этих условиях Трамп мечется, делая противоречивые заявления.

16 июля, после саммита в Хельсинки с участием Владимира Путина, Трамп попытался опровергнуть выводы разведки. "Все, что я могу, - это задавать вопрос (о том, происходило ли вмешательство России в американские выборы в 2016 году). Мои подчиненные - Дэн Коутс и некоторые другие - заявили, что по их мнению это была Россия. Президент Путин только что сказал, что это была не Россия. Скажу следующее: не вижу никакой причины, чтобы это была она", - сказал Трамп.

Эти слова вызвали бурю возмущения в американском обществе, прессе и политических кругах. Некоторые даже заговорили о предательстве и измене. На фоне этого давления Трамп уже на следующий день решил "скорректировать" свою позицию. Теперь она выглядела совершенно иначе: миролюбивое и доверительное отношение к Москве сменило нечто противоположное.

"Давайте смотреть на вещи реально, и я говорил об этом множество раз: я поддерживаю выводы нашей разведки, что Россия вмешивалась в выборы в 2016 году, - сказал Трамп. - Моя администрация, в отличие от предшествующих администраций, прилагает и продолжит прилагать решительные усилия с целью предотвратить эти попытки. Мы остановим их, мы отразим их, любые усилия вмешаться в наши выборы. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить вмешательство России в (выборы в) 2018 году".

Прошел еще день, и Трамп снова радикально поменял свое мнение по вопросу о вмешательстве России в американские выборы. Теперь он перестал считать Россию угрозой, хотя накануне был готов "дать решительный отпор".

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