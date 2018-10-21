21.10.2018, 11:15

Трамп объявил о выходе из ракетного договора с Россией

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Deutsche Welle
EST
USA NY valimispäev 8.11.2016
USA NY valimispäev 8.11.2016Foto: Andres Putting

США намерены вновь начать разрабатывать ракеты средней и меньшей давности и тем самым выходят из договора 1987 года. В России этот шаг назвали движением к "однополярному миру".

Президент США Дональд Трамп в субботу, 20 октября, заявил о намерении разорвать с Россией договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Он объяснил это решение тем, что договор нарушила Россия, а США "не собираются принимать" этот факт и выйдут из неработающего соглашения.

Трамп сообщил, что США вернутся к разработке ракет средней и меньшей дальности, "пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам, все они не придут к нам и не скажут: "Давайте в самом деле поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения".

В российском МИД объяснили решение США "мечтой об однополярном мире". "Россия неоднократно публично разоблачала курс США на слом РСМД. К этому шагу Вашингтон шел многие годы, намеренно и шаг за шагом уничтожая договорную базу", - заявил агентству ТАСС источник в российском министерстве иностранных дел.

Спор вокруг крылатой ракеты

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

США обвиняют Россию в нарушении Договора о РСМД из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Вашингтон и НАТО считают, что эта система попадает под действие договора, Москва это отрицает. Россия также неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в нарушении соглашения, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.

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