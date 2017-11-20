Трамп объявил о решении признать КНДР "государством — спонсором терроризма"

Президент США Дональд Трамп объявил о своем решении официально признать Северную Корею "государством — спонсором терроризма". Как отмечает The Hill, этот шаг направлен на то, чтобы еще более изолировать режим КНДР из-за его ядерной программы.

Заявление Трампа о возвращении Северной Кореи в официальный американский список стран, спонсирующих терроризм, из которого она была исключена в 2008 году по решению тогдашнего президента Джорджа Буша — младшего, прозвучала вскоре после того, как глава Белого дома вернулся в Вашингтон из своего азиатского турне.

Ранее в ходе своего визита в Китай Трамп призвал лидера КНР Си Цзиньпина "упорно" работать и действовать быстро, чтобы урегулировать северокорейский ядерный кризис. Также глава Соединенных Штатов попросил Россию помочь "сдержать эту потенциально очень трагичную ситуацию".

Администрация США считает, что экономическое давление Китая на Северную Корею является ключом к прекращению ядерной и ракетной программы Пхеньяна. При этом Си Цзиньпин неоднократно призывал Соединенные Штаты и Северную Корею провести переговоры по урегулированию кризиса мирным путем.

15 ноября центральный печатный орган Трудовой партии Северной Кореи опубликовал редакционную статью, в которой речь шла о том, что президент США заслуживает смертной казни за то, что он посмел оскорбить лидера КНДР Ким Чен Ына. В материале Трамп назван "отвратительным преступником" из-за его призыва к странам Азиатского региона усилить давление на КНДР, чтобы вынудить ее свернуть свою ядерную программу.

Как именно Трамп навредил достоинству Ким Чен Ына, в материале не уточнялось. Однако во время своей поездки по Азии Трамп прокомментировал слова северокорейского лидера, который назвал главу Белого дома "сумасшедшим стариком". "Почему Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав старым? Я бы никогда не назвал его низеньким и толстым", — написал президент США в своем микроблоге в Twitter.

Минувшим летом Пхеньян вступил в очередную жесткую перепалку с США. Глава северокорейского МИДа пообещал преподать США "жестокий урок с применением ядерного оружия". Трамп, в свою очередь, пригрозил Северной Корее невиданным "огнем". После этого в КНДР заявили о планах нанести ракетный удар по суверенной островной территории США — острову Гуам. Глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил Северной Корее гибелью ее народа.

Несмотря на это, в ноябре Трамп выразил готовность встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном лицом к лицу, чтобы лично обсудить все вопросы. Северная Корея заявила, что не намерена вести переговоры с США, пока Вашингтон не прекратит свою враждебную политику в отношении Пхеньяна.