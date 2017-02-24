Трамп объявил о предстоящем росте ядерного арсенала США

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет расширить ядерный арсенал Соединенных Штатов, чтобы показать лидирующие позиции страны. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters. Кроме того, Трамп недоволен договором РСМД с Россией — об ограничении ракетных вооружений.

Трамп заявил, что США отстают со своим ядерным потенциалом, а его рост поможет вернуть лидерские позиции. Как отмечает ТАСС, президент не уточнил, от кого конкретно государство в этом плане отстает.

"Я первым хотел бы увидеть, что ни у кого нет ядерных зарядов, но мы никогда не окажемся позади любой страны — даже если это дружественная страна — никогда не окажемся позади в плане ядерной мощи. Было бы чудесно, это была бы мечта, если бы ни у кого не было ядерных зарядов. Но если у стран есть ядерные заряды, мы собираемся быть на лидирующих позициях", — сказал президент США.

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Reuters напоминает, что сейчас количество ядерных зарядов в США и России ограничивает соглашение СНВ-3 (или New START). Договором предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. В интервью Трамп назвал договор "еще одной плохой сделкой, на которую пошла страна, будь это СНВ-3 или сделка с Ираном". "Мы будем заключать хорошие сделки", — пообещал он.

Кроме того, хозяин Белого дома заявил, что недоволен предполагаемым развертыванием Москвой крылатых ракет, которое якобы идет вразрез с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). О нарушениях договора со стороны России в США говорят не один год. Reuters передает, что Трамп намерен обсудить этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сроки которой пока не определены.

В этом же интервью Трамп заявил, что Китай мог бы "с легкостью" ликвидировать угрозу безопасности со стороны Северной Кореи, если бы захотел.

15 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", что, по мнению США, нарушает договор о РСМД. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе договору о РСМД.

В конце декабря, до вступления Трампа в должность, его пресс-секретарь Шон Спайсер заявлял, что новый президент убедит Россию не расширять ядерный арсенал, а гонки вооружений в его планах нет.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) был подписан в 1987 году президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Россия — правопреемник Советского Союза. Согласно документу, США и Россия не могут производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования малой дальности (от 500 до 1000 км) и средней дальности (до 5,5 тыс. км).