Трамп объявил о новых санкциях США против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции в отношении КНДР. Штрафные меры связаны с запуском ракеты, которую в Пхеньяне назвали межконтинентальной.

После очередного произведенного КНДР ракетного запуска президент США Дональд Трамп объявил о новых "значительных" санкциях в отношении Пхеньяна. Об этом сообщил сам Трамп на своей странице в Twitter в среду, 29 ноября. Каких сфер или лиц коснутся новые санкции, не объявлено, однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что они будут направлены на финансовый сектор.

Трамп написал в Twitter также, что обсудил "провокационные действия" Северной Кореи с председателем КНР Си Цзиньпинем. По сообщению Белого дома, президент США потребовал от Пекина использовать все возможные рычаги для усиления давления на КНДР. Ранее американский президент неоднократно требовал от Китая, крупнейшего торгового партнера Северной Кореи, ужесточить курс в отношении Пхеньяна.

Помимо этого в Вашингтоне призвали все страны прервать все дипломатические и торговые связи с Северной Кореей. Вашингтон, в частности, призывает Пекин прекратить поставки нефти в КНДР. Соответствующее заявление сделала представительница США при ООН Никки Хейли в рамках внеочередного заседания Совета Безопасности ООН. Хейли также предупредила, что в случае войны северокорейский режим будет "полностью уничтожен".

28 ноября Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Она упала в 250 километрах от побережья Японии. Власти Северной Кореи утверждают, что запущенная накануне баллистическая ракета является межконтинентальной и способна поразить цели "на всей континентальной территории США". Ракетный запуск осудили в ЕС, США, РФ и Японии, а также на уровне ООН.