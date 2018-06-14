14.06.2018, 07:40

Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в G7

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NEWSru.com
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: CARLOS BARRIA, REUTERS

Президент США Дональд Трамп дал комментарии к своему заявлению о том, что Россия должна участвовать в переговорах стран G7. В интервью Fox News глава государства пояснил, что 25% времени саммита "Большой семерки" в канадском Квебеке участники посвятили обсуждению России.

"И я сказал, что было бы лучше, если бы они [представители России] были здесь", — сказал Трамп. "Я не за Россию. Я за США", — добавил американский лидер.

По словам Трампа, если бы президент РФ Владимир Путин присутствовал на встречах саммита G7, они могли бы воспользоваться возможностью и обсудить ситуации в Сирии и на Украине. "В качестве примеру скажу вам, что если бы он [Путин] был на той встрече, я мог бы попросить его сделать то, что было бы хорошо для мира, хорошо для страны, хорошо для него", — объяснил глава США.

О том, что Россия должна участвовать в переговорах стран G7, Трамп объявил перед самым отлетом в Сингапур на саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, под конец саммита "Большой семерки", проходившего в Канаде на прошлой неделе, . Он отметил, что возвращение России в переговорный процесс будет способствовать укреплению мирового порядка.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что возвращение России в клуб исключено. Однако идею Трампа поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Власти Канады, напротив, посчитали неправильной озвученную президентом США инициативу. Официальный источник в правительстве Британии заявил журналистам, что Россия сначала "должна изменить свой подход", прежде чем будут возможны любые разговоры о ее возвращении в G8. Глава Евросовета Дональд Туск тоже высказался за сохранение "Группы семи" в нынешнем формате.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа, сказал, что России это не интересно, так как "мы делаем акцент на других форматах".

Владимир Путин на прошлой неделе также прокомментировал инициативу Трампа. "Что касается возврата России в "семерку" — "восьмерку": мы из нее не выходили, — отметил глава государства. "Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве", — сказал он.

C 1997 года "Большая семерка" была "Большой восьмеркой" — в клуб входили не только Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, но и Россия. В 2014 году в связи с присоединением Крыма ведущие мировые державы исключили Россию из клуба и вернулись к формату G7.

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