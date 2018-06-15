15.06.2018, 20:45

Трамп обвиняет: Крым потеряли, ФБР опозорили, вот мрази

 (7)
Gazeta.ru
EST 1
Donald Trump
Donald TrumpFoto: CARLOS BARRIA, REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама ”потерял Крым”. В интервью Fox News глава Белого дома подчеркнул, что вхождение Крыма в состав России не является ”его виной”, и произошло задолго до его вступления в должность. В этом же интервью он резко отозвался о деятельности ФБР. В ведомстве уже заявили, что извлекут уроки из ситуации после публикации проверки о деятельности экс-главы ведомства Джеймса Коми.

Президент США Дональд Трамп возложил вину за ситуацию вокруг Крыма на своего предшественника Барака Обаму.

”Президент Обама потерял Крым, потому что президент [России Владимир] Путин не уважал его”, — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

В этом же интервью Трамп охарактеризовал руководство ФБР, когда Бюро руководил Джеймс Коми, как ”омерзительную верхушку” заявив, что бывший глава ФБР останется ”худшим руководителем” в истории агентства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что выводы, изложенные в докладе генерального инспектора американского минюста относительно работы Коми по ”делу Клинтон”, наносят удар не только по Коми, но и по ФБР в целом.

”Теперь можно сказать официально, что Коми войдет в историю как наихудший лидер за всю историю ФБР”, — отметил Трамп в своем твитере. Он также заявил, что ”сослужил хорошую службу” американскому народу, уволив главу Бюро.

В интервью телеканалу Fox News Трамп употребил еще более ”крепкое” слово в адрес ФБР, назвав ”мразью” верхушку ФБР времен Коми.

Столь жестко Трамп отреагировал на доклад генерального инспектора минюста США Майкла Горовица. Доклад должен был проанализировать, как ФБР, которое в то время возглавлял Коми, занималось доследственной проверкой по письмам Клинтон. Она, занимая пост госсекретаря США, использовала личную почту для служебной корреспонденции, однако Коми не нашел материалов для возбуждения уголовного дела против чиновницы.

В докладе говорится что, решения Коми отрицательно повлияли на восприятие ФБР и министерства юстиции как справедливых элементов системы правосудия. В тоже время в докладе не говорится, что Коми действовал исходя из каких-либо политических предпочтений.

ТОП

В свою очередь, Коми заявил, что не согласен с выводами расследования минюста США, в котором его подвергли резкой критике. Об этом сообщает The New York Times. По его словам, он не согласен с выводами генерального инспектора минюста, однако, уважает работу сотрудников. ”Все наши руководители должны понимать, что подотчетность и транспарентность критически важны для функционирования демократии, даже если речь идет о критике”, — добавил Коми.

Независимо от того, виновен лично Коми или нет, публикация результатов проверки ”возвращает американское общество к кампании 2016 года”, пишет обозреватель телеканала CNN. Сведения из доклада также, по его мнению, повлияют и на ситуацию в США, когда результаты расследования о ”российском следе” в президентской кампании представит Роберт Мюллер.

Получив копию 500-страничного доклада, Трамп также отметил, что в нем упоминаются агенты ФБР, которые были настроены резко против него.

Речь идет о высокопоставленном офицере ФБР Питере Стрзоке, который писал в частной переписке своей подруге — также сотруднице ФБР, — что ”мы остановим” кандидата в президенты Дональда Трампа.

Директор ФБР Кристофер Рэй уже заявил, что будет добиваться, чтобы политическая ангажированность в работе ведомства была исключена. ”Мы должны обеспечить, чтобы каждый (в ФБР — ”Газета.Ru”) понимал, что от нас ожидают… Это включает важность объективности, важность избегать даже появления конфликта личных интересов или политической предвзятости в нашей работе”, — цитирует заявление Рэя РИА ”Новости”.

В ведомстве заявили, что ФБР по итогам расследования работы экс-директора Джеймса Коми проведет внутреннее расследование и накажет виновных: ”Мы передали это (выводы расследования. — ”Газета.Ru”) в наше дисциплинарное подразделение. Сейчас идет сложный и тщательный процесс [расследования], и когда он будет завершен, мы без колебаний привлечем виновных к ответственности”, — заявил Рэй.

ФБР по итогам расследования также, ужесточило правила общения со СМИ. Как отметил Рэй, ведомство ввело новые правила работы со СМИ, которые гораздо жестче и четче тех, которые были раньше”, -— сказал он на пресс-конференции.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж Delfi из баров Ласнамяэ и гибель молодого человека, выпавшего с парома

15.06.2018
Почему в барах так мало фанатов, за кого болеют русские жители и верят ли они в РФ на ЧМ-2018? 24-летний парень утонул, выпав с парома.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее



ФОТО: Упавшего за борт с парома в порту Куйвасту 24-летнего мужчину нашли мертвым

15.06.2018
Во первой половине дня в пятницу, 15 июня, в порту Куйвасту с парома упал или прыгнул за борт 24-летний мужчина, а в 18:00 водолазы-добровольцы из Мухуской бригады обнаружили труп, пишет rus.err.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Знахарству конец? Профессиональные стандарты гомеопатов устаревают этой осенью

15.06.2018
По утверждению Квалификационной палаты, профессиональные стандарты в сфере комплементарной медицины, натуропатии и китайской медицины устаревают этой осенью и тогда квалификационный совет в области здравоохранения примет решение об их необходимости.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES107212003
113,40 €
68,04 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Safari
69,- €
27,60 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JSBN/65A
219,- €
186,15 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ВИДЕО: Тимошенко помечтала о канцлере и заставила ”поклонника” раздеться

15.06.2018
Председатель фракции ”Батькивщины” в Верховной Раде Юлия Тимошенко предлагает украинскому обществу обсудить установление парламентской формы правления в стране. Об этом она заявила на форуме ”Новый курс Украины” в пятницу, 15 июня, передает ”Интерфакс”.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ