Трамп обвинил Украину в попытках сорвать его избирательную кампанию

Правительство Украины опровергло обвинения президента США Дональда Трампа в том, что Киев пытался повлиять на ход предвыборной президентской гонки осенью 2016 года и работал в пользу его соперницы Хиллари Клинтон. Об этом говорится в заявлении посольства Украины в США, опубликованном на его официальных страницах в соцсетях Twitter и Facebook.

"Ответственно заявляем, что правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах 2016 года. Мы благодарны США за поддержку Украины", — говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что Украина пыталась саботировать его кампанию, и призвал генпрокурора расследовать эти действия. "Попытки Украины саботировать кампанию Трампа — "тихая работа на рост рейтинга Клинтон". И где расследование, генеральный прокурор?" — написал он.

Глава государства добавил, что генеральный прокурор Джефф Сеншс слишком снисходительно отнесся к небрежности Клинтон в обращении с электронной почтой и к источникам утечек разведывательной информации.

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко написал в связи с этим в Facebook, что президенту Украины Петру Порошенко не хватает "внутреннего стержня" и смелости, поэтому у страны много проблем.

"Президент США Трамп обвинил Украину во вмешательстве и саботаже его выборной кампании. Это очень плохой для нас сигнал", — считает Ляшко.

Издание Politico в январе 2017 года писало, что кандидату от Демократической партии США помогали украинские власти. Помощь заключалась в поиске компромата на Трампа и обнародовании документов, указывающих на коррумпированность одного из руководителей предвыборного штаба избранного президента США Пола Манафорта.

О сговоре Киева и Демпартии напомнили в Белом доме 13 июля. "Честно говоря, думаю, имеет смысл обратить внимание на то, что национальный комитет Демократической партии координировал сбор информации о политических оппонентах непосредственно с украинским посольством. Это не обвинение, это мера, которую они приняли в официальном порядке", — сказала во время брифинга заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс. При этом она сослалась на сообщение в Twitter The New York Times, где говорилось о сотрудничестве украинских властей и демократов для дискредитации Трампа.

Под поддержкой Украины, за которую посольство поблагодарило Трампа, подразумеваются прозвучавшее на минувшей неделе заявление Пентагона о возможной поставке Украине летальных вооружений и поддержка суверенитета Украины.