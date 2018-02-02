02.02.2018, 17:20

Трамп обвинил руководство ФБР и минюста в политизации расследований

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Gazeta.ru
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: JONATHAN ERNST, REUTERS

Президент США Дональд Трамп обвинил руководство ФБР и министерства юстиции США в политизации расследований. Об этом он написал в твиттере.

”Высшее руководство и следователи ФБР и министерства юстиции политизировали священный следственный процесс в пользу демократов и против республиканцев — это было немыслимо еще совсем недавно”, — написал Трамп.

При этом он не уточнил, о каких расследованиях идет речь.

Ранее СМИ сообщали, что директор ФБР Кристофер Рэй может уйти в отставку после спора с Трампом.

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