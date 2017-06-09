Трамп обвинил Коми в раскрытии секретной информации

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-директора ФБР Джеймса Коми в организации информационных утечек, передает Gazeta.ru.

”Несмотря на множество лживых утверждений, наступило тотальное и окончательное возмездие… И, ух ты, Коми раскрывает секретную информацию”, — написал американский лидер в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не ответил в твиттере на заявления бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который выступил перед сенаторами, в связи с рекомендацией его адвоката Марка Касовица.