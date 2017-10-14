Трамп обвинил Иран в поддержке террористов и анонсировал новые санкции

Президент США Дональд Трамп объявил об изменении американской политики по отношению к соглашению с Ираном по ядерной программе. Глава государства подчеркнул, что действие этого договора может быть прекращено в любой момент, если не будет достигнуто соглашение с конгрессом США и союзниками. При этом Трамп обвинил Тегеран в поддержке терроризма, передает CNN.

В ходе выступления Трамп подчеркнул, что иранский режим "остается ведущим государством — спонсором терроризма и помогает "Аль-Каиде", "Талибану", "Хизбаллах" и другим террористическим сетям". "Иран разрабатывает, размещает ракеты в нарушение международных норм, которые угрожают нам и нашим союзникам", — отметил глава Белого дома.

При этом Трамп также сделал акцент на том, что иранские власти укрывали сына Усамы бен Ладена после терактов 11 сентября 2001 года. "Мы введем дополнительные санкции в отношении режима, чтобы пресечь финансирование им терроризма", — пообещал американский лидер.

Трамп анонсировал новые санкции против иранского режима

Рассуждая об иранской ядерной программе, Трамп предупредил о готовности США выйти из соответствующего соглашения. "В случае, если мы не сможем прийти к решению с конгрессом и нашими союзниками, соглашение будет прекращено. Это изучается, и наше участие в соглашении может быть прекращено мною, как президентом, в любое время", — заявил американский лидер, выступая со специальным обращением к народу.

Как сообщал ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон, Трамп намерен предложить конгрессу внести ряд поправок в закон "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) и, в частности, добавить туда пункт, касающийся разработки Ираном баллистических ракет.

Кроме того, Трамп объявил о введении санкций в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР). "Осуществление нашей стратегии начинается с долгожданного введения жестких санкций против КСИР. КСИР — это высшие руководители Ирана, коррумпированные террористические силы", — пояснил он.

Тиллерсон, в свою очередь, выступая перед журналистами на специальном брифинге, добавил, что Трамп принял решение попытаться "исправить" Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), прежде чем просто перестать выполнять свои обязательства в рамках этого соглашения и возобновить санкции против Тегерана.

"Может быть, мы не добьемся успеха, может быть, нам и не удастся исправить его. И если нам это не удастся, то мы выйдем из сделки. Президент не слишком оптимистично настроен по поводу шансов исправить СВПД, но я думаю, что вместо того, чтобы просто выйти, он говорит: "Я попытаюсь разобраться с этими проблемами и эффективностью соглашения", — объяснил глава американского внешнеполитического ведомства.

Именно поэтому, по его словам, Белый дом пока не рекомендует конгрессу возобновлять санкции против Ирана. Тилллерсон добавил, что Трамп уведомит конгресс о том, что Иран не выполняет свои обязательства в рамках СВПД, однако после этого Вашингтон не прекратит выполнять свою часть обязательств, а вопрос будет передан на рассмотрение законодателей.

"Новый подход построен на понимании того, что мы остаемся в СВПД, однако президент намерен отказаться сертифицировать сделку в соответствии с INARA", — продолжил Тиллерсон (цитата по ТАСС).

Он добавил, что упомянутый документ был принят после заключения самого СВПД, и именно он обязывает проводить каждые 90 дней сертификацию, по итогам которой президент уведомляет конгресс, выполняет ли Тегеран свои обязательства в рамках сделки. После того как Трамп передаст уведомление законодателям, у них будет 60 дней, чтобы оценить ситуацию и принять соответствующее решение.

В Евросоюзе подчеркнули отсутствие возможностей у США для выхода из соглашения по ядерной программе

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, в свою очередь, уже заявила о том, что США не могут в одностороннем порядке выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, так как оно закреплено резолюцией Совета Безопасности ООН.

"Эта сделка не является двусторонним соглашением или международным договором, это приложение к резолюции Совета Безопасности ООН, принятой единогласно. Насколько мне известно, ни одна страна мира не может разорвать резолюцию, принятую СБ ООН", — пояснила она.

Глава европейской дипломатии также подчеркнула, что МАГАТЭ подтвердило исполнение Ираном положений соглашения. "Мы считаем, что мы несем коллективную ответственность за его охранение ради нашей коллективной безопасности", — отметила она (цитата по РИА "Новости").

"Не было ни одного нарушения обязательств в рамках соглашения", — продолжила Могерини и сделала акцент на том, что ЕС "полностью поддерживает" международное соглашение по иранской ядерной программе.

Иран не собирается пересматривать условия соглашения по ядерной программе

Президент Ирана Хасан Роухани 13 октября в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном подчеркнул, что соглашение по иранскому атому не подлежит пересмотру. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Роухани отметил, что "ядерное соглашение не является предметом переговоров, все стороны должны соблюдать свои обязательства". Единственным органом, определяющим степень выполнения соглашения, является Международное агентство по атомной энергии, отметил иранский президент.

"Нужно не позволить президенту Трампу или конгрессу США совершать неверные шаги против ядерного соглашения. Каждый удар президента США по ядерной сделке — удар по многостороннему соглашению", — продолжил Роухани.

Он также сделал акцент на том, что администрация США "не хочет соблюдать ядерное соглашение и ряд международных соглашений и обязательств".

Израиль поддержал инициативу Трампа

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приветствовал речь Трампа, посвященную ядерной сделке с Ираном, отмечает NEWSru Israel.

"Ясно одно: если в соглашение с Ираном не будут внесены изменения, то очень скоро у главного спонсора терроризма в мире появится арсенал ядерного оружия, который причинит серьезный ущерб нашему общему будущему. Трамп создал возможность внесения изменений в соглашение и возможность обуздания иранской агрессии", — заметил израильский премьер.

Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль одобряет инициативу Трампа, так же, как ее должны одобрить любое ответственное правительство и любой человек, обеспокоенный будущим мира и его безопасностью.

МИД РФ обвинил Трампа "в агрессивной и угрожающей риторики" в адрес Ирана

На заявление президента США уже отреагировали в Москве. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули "недопустимость использования агрессивной и угрожающей риторики в международных отношениях". "Это пережитки прошлого, которые не соответствуют современным нормам цивилизованного общения между государствами. Попытки задействовать подобные методы для решения внешнеполитических задач, затрагивающих фундаментальные интересы безопасности других стран, обречены на провал", — говорится в официальном заявлении МИДа.

Российские дипломаты "с сожалением" восприняли решение Трампа не подтверждать конгрессу добросовестное выполнение Тегераном СВПД по иранской ядерной программе. "Вместе с тем рассматриваем это как элемент внутриполитической дискуссии в рамках американского национального законодательства. Рассчитываем, что этот шаг не окажет непосредственного воздействия на ход выполнения договоренности, хотя очевидно, что он не стыкуется с духом и буквой СВПД", — отметили в Москве.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, СВПД эффективно справляется с поставленными перед ним задачами. Иран строго придерживается своих обязательств, что регулярно подтверждается МАГАТЭ. Это включает и вопросы доступа на интересующие Агентство иранские объекты, утверждают в МИДе.

"В любом случае, вне зависимости от решений отдельных участников договоренности, невозможен возврат к ситуации, которая была вокруг иранской ядерной программы до принятия плана действий. В частности, ни о каком возобновлении санкций по линии СБ ООН не может быть и речи. Россия остается приверженной СВПД, заинтересована в его сохранении и продолжит выполнение своих обязательств по нему. Призываем всех остальных участников поступить аналогичным образом", — резюмировали в МИДе.

Тем временем Германия, Франция и Великобритания заявили, что не намерены выходить из соглашения по иранской ядерной программе и призвали США согласовывать с ними возможное введение санкций против Тегерана.

"Наши правительства остаются приверженными Совместному всеобъемлющему плану действий", — говорится в совместном заявлении лидеров трех стран. В документе также отмечается, что "сохранение СВПД отвечает общим интересам в сфере безопасности" (цитата по ТАСС).

"Мы призываем власти США и конгресс анализировать последствия для безопасности США и их партнеров, прежде чем принимать шаги, которые ослабят СВПД, как, например, введение санкций, отмененных в рамках соглашения", — добавили лидеры стран ЕС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что Вашингтон может выйти из ядерной сделки с Тегераном, заявил, что возможный выход США из соглашения об урегулировании иранской ядерной проблемы будет иметь весьма негативные последствия, так как нанесет вред атмосфере безопасности в мире и нераспространения атомного оружия.

По его словам, Россия будет последовательно продолжать отстаивать позицию, которая неоднократно формулировалась президентом Владимиром Путиным — о необходимости "обеспечить режим урегулирования иранского ядерного досье и режим, который позволит нам предотвратить расползание ядерного оружия".

Тегеран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, Соединенные Штаты, ФРГ и Франция) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Исламскую Республику в связи с ее ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года. Спустя год к власти в США пришел Трамп. Он раскритиковал ряд договоренностей, принятых предыдущей администрацией, в том числе и сделку с Ираном, которую назвал невыгодной для Вашингтона.

В конце июля Трамп обвинил Иран в несоблюдении условий соглашения о его ядерной программе. Соответствующее заявление американский лидер сделал, даже несмотря на то, что с момента его вступления в должность Госдепартамент уже дважды уведомлял конгресс о том, что Тегеран соблюдает положения СВПД.

В начале августа в США был принят закон, позволяющий Вашингтону расширить санкции в отношении Тегерана. В ответ иранский парламент одобрил законопроект об увеличении расходов на ракетную программу исламской республики. При этом во время голосования парламентарии скандировали "Смерть Америке".

Власти Ирана обратились в Совет Безопасности ООН с жалобой в адрес США относительно введенных американцами санкций, а также обвинили Вашингтон в нарушении ядерной сделки. Они также пригрозили "в считаные часы" выйти из соглашения по ядерной программе, если США продолжат расширять санкции. В ответ постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что всеобъемлющее соглашение по атому позволяет Тегерану "держать весь мир в заложниках", и поставила под сомнение значимость достигнутых в 2015 году договоренностей.

В сентябре Трамп вновь заявил, что "договор с Ираном был одной из худших и самых односторонних сделок, в которые когда-либо вступали Соединенные Штаты". Соответствующее заявление он сделал, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН. Тем не менее в ООН решили не отменять сделку, признав, что она "пока работает".

В конце сентября Трамп заявил, что "принял решение" по поводу дальнейшего участия Вашингтона в ядерной сделке с Ираном, однако никаких деталей не привел. В начале октября президент США вновь повторил, что, по его мнению, Тегеран "не соблюдает дух" договора, заключенного с США и пятью ведущими мировыми державами, и пообещал вскоре объявить о решении Вашингтона по поводу дальнейшей судьбы соглашения.