"Отличный ход (Путина) с отсрочкой - я всегда знал, что он очень умен", - написал Дональд Трамп в Twitter, очевидно подразумевая под отсрочкой обещание российского президента повременить с ответными мерами, дождаться инаугурации Трампа и действовать дальше в зависимости от проводимой им политики.

Это уже второй комментарий Трампа о дипломатическом скандале и введенных накануне санкциях против России из-за хакерских атак. Он более лаконичный, но и более определенный, чем первый, который звучал так: "Пришло время для нашей страны перейти к более значительным и важным вещам. Тем не менее в интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с лидерами разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить новую информацию об этой ситуации".

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!