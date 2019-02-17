Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Другое издание, The Asahi newspaper, подтверждает, что решение о номинации было принято в Токио минувшей осенью, после получения соответствующего запроса от американской администрации. Выдвижению предшествовала первая в истории встреча на высшем уровне глав КНДР и США — Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Сам американский лидер 15 февраля сообщил журналистам, что получил "прекраснейшую копию" пятистраничного письма Синдзо Абэ, в котором говорилось о номинации.

В Белом доме агентству Reuters информацию официально не подтвердили, а в МИД Японии заявили, что осведомлены о словах Трампа, однако "воздержатся от комментариев по поводу взаимоотношений двух лидеров".

Вслед за Обамой

На сайте Нобелевского комитета отмечается, что претендента может номинировать на премию любое лицо, "которое соответствует критериям". В частности, это может быть действующий глава государства или правительства. Разглашение информации о кандидатах, которые не удостоятся награды, допустимо лишь по истечении 50 лет.

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира.

В октябре 2009 года эту престижную награду получил Барак Обама, занимавший на тот момент пост президента США. По мнению многих экспертов, он был отмечен наградой во многом благодаря своему обещанию добиться сокращения ядерных арсеналов.