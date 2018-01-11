Трамп не ожидает войны в ближайшем будущем

Президент США полагает, что в ближайшие годы американской армии не придется участвовать в войне. В то же время Дональд Трамп признался, что выступает за обеспечение "мира через силу".

Президент США Дональд Трамп полагает, что в ближайшем будущем вооруженные силы США не будут вовлечены в прямое военное противостояние. Об этом он заявил в среду, 10 января, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг в Белом доме.

Трамп отметил также, что он является приверженцем принципа обеспечения "мира через силу", добавив, что намерен усилить армию США до состояния, "какого еще никогда прежде не было".

По мнению американского лидера, в конфликте вокруг Северной Кореи наблюдаются позитивные подвижки. "Я вижу массу положительной энергии (в этом вопросе. — Ред.)", — констатировал Дональд Трамп. Напомним, что 9 января представители КНДР и Южной Кореи начали первые за два года прямые переговоры.

США требуют освободить задержанных в Иране демонстрантов

Одновременно пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подчеркнула, что Вашингтон "глубоко обеспокоен" сообщениями о задержании тысяч демонстрантов в Иране. США требуют "незамедлительно освободить" этих людей и других политзаключенных, отметила Сандерс.

6 января госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что действующий в Иране режим приносит иранцам страдания, и Вашингтон окажет поддержку, если речь идет о "мирной смене власти". В ЕС подвергли критике такую позицию США.