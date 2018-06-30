Трамп не исключил признания Крыма российским и ответил на вопрос о возможности снятия санкций с РФ

Американский президент Дональд Трамп ответил на вопрос о признании Крыма российским.

Когда его спросили, признают ли США Крым российским, глава американского государства ответил: ”Посмотрим”, — передает ТАСС.

Трамп заявил, что на предстоящей встрече, возможно, поговорит с президентом России Владимиром Путиным о том, что ”уступил Обама”. В качестве примера Трамп привел воссоединение Крыма с Россией. Трамп заявил, что ”Обама позволил этому случиться”, пишет "Взгляд".

Кроме того, Трампа спросили о возможности снятия с России санкций. Президент США заявил: ”Мы посмотрим, что сделает Россия”, — передает РИА ”Новости”.

Напомним, сообщалось, что президент США на саммите G7 назвал Крым российским.