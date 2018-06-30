30.06.2018, 11:47

Трамп не исключил признания Крыма российским и ответил на вопрос о возможности снятия санкций с РФ

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Взгляд
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: Kevin Lamarque, REUTERS

Американский президент Дональд Трамп ответил на вопрос о признании Крыма российским.

Когда его спросили, признают ли США Крым российским, глава американского государства ответил: ”Посмотрим”, — передает ТАСС.

Трамп заявил, что на предстоящей встрече, возможно, поговорит с президентом России Владимиром Путиным о том, что ”уступил Обама”. В качестве примера Трамп привел воссоединение Крыма с Россией. Трамп заявил, что ”Обама позволил этому случиться”, пишет "Взгляд".

Кроме того, Трампа спросили о возможности снятия с России санкций. Президент США заявил: ”Мы посмотрим, что сделает Россия”, — передает РИА ”Новости”.

Напомним, сообщалось, что президент США на саммите G7 назвал Крым российским.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала значение появившихся сообщений о позиции Трампа по Крыму и рассказывала, почему США делают России намеки о Крыме и ”компромиссах”.

Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.

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