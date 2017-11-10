Трамп не дождался встречи с Путиным и ушел с приема на саммите АТЭС

Президент США Дональд Трамп покинул зал, где проводился торжественный прием в честь лидеров стран саммита АТЭС во Вьетнаме до того, как представилась возможность провести беседу с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА ”Новости”.

Сообщается, что во время ужина лидеры двух стран общались со своими ближайшими соседями за столом.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал короткую встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.