10.11.2017, 19:32

Трамп не дождался встречи с Путиным и ушел с приема на саммите АТЭС

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Gazeta.ru
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Trump ja Putin
Trump ja PutinFoto: MLADEN ANTONOV, AFP

Президент США Дональд Трамп покинул зал, где проводился торжественный прием в честь лидеров стран саммита АТЭС во Вьетнаме до того, как представилась возможность провести беседу с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА ”Новости”.

Сообщается, что во время ужина лидеры двух стран общались со своими ближайшими соседями за столом.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал короткую встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

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