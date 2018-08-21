Трамп назвал условия снятия санкций с России

Такое, по словам главы Штатов, может произойти только в случае, если Москва станет предпринимать какие-либо шаги для сотрудничества с Вашингтоном по таким вопросам, как, например, Сирия и Украина.

«Я это рассмотрю, если они сделают что-либо в нашу пользу. Но без этого я это рассматривать не собираюсь», — подчеркнул Трамп. Политик также в очередной раз настоял на том, что, несмотря на теплую атмосферу на саммите с российским лидером Владимиром Путиным, по отношению к России он, по его мнению, ведет себя жестче, чем любой другой президент США.

Ранее, в августе прошлого года, аналогичную точку зрения относительно санкций выражала и канцлер Германии Ангела Меркель. Для того, чтобы с России были сняты европейские ограничения, должна быть устранена причина их введения — кризис на Украине, подчеркивала она.