27.10.2018, 09:25

Трамп назвал свою победу на выборах худшим событием для России

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Deutsche Welle
EST
Trump ja Putin
Trump ja PutinFoto: LEONHARD FOEGER, REUTERS

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Северной Каролине упомянул отношения с Москвой.

Президент США Дональд Трамп назвал свою победу на выборах в 2016 году "самым худшим, что произошло с Россией". Об этом он заявил на встрече со сторонниками в Северной Каролине в пятницу, 26 октября. Говоря о своей последней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, Трамп несколько раз назвал ее "замечательной". Глава Белого дома отметил, что всегда имеет смысл "находить общий язык с Россией или Китаем, или Северной Кореей, или Южной Кореей, или Японией, или с кем-либо еще".

Трамп пригласил Путина на саммит в Вашингтон

Помимо саммита в Хельсинки в июле, Путин и Трамп неоднократно встречались на полях международных конференций. Лидеры двух стран намерены провести короткую встречу 11 ноября на полях торжеств в Париже по случаю 100-летия со времени окончания Первой мировой войны.

Между тем советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Трамп официально пригласил Путина на встречу в верхах в Вашингтоне. Болтон сказал, что передал российскому президенту это приглашение в ходе своего недавнего визита в Москву, однако не уточнил, было ли оно принято.

По мнению наблюдателей, визит Путина в Вашингтон может вызвать шквал критики в США. Американские спецслужбы обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Москва категорически отвергает эти обвинения.

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