Трамп назвал свою победу на выборах худшим событием для России

Президент США Дональд Трамп назвал свою победу на выборах в 2016 году "самым худшим, что произошло с Россией". Об этом он заявил на встрече со сторонниками в Северной Каролине в пятницу, 26 октября. Говоря о своей последней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, Трамп несколько раз назвал ее "замечательной". Глава Белого дома отметил, что всегда имеет смысл "находить общий язык с Россией или Китаем, или Северной Кореей, или Южной Кореей, или Японией, или с кем-либо еще".

Трамп пригласил Путина на саммит в Вашингтон

Помимо саммита в Хельсинки в июле, Путин и Трамп неоднократно встречались на полях международных конференций. Лидеры двух стран намерены провести короткую встречу 11 ноября на полях торжеств в Париже по случаю 100-летия со времени окончания Первой мировой войны.