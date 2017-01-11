Избранный президент США Дональд Трамп назвал "политической охотой на ведьм" сообщения американских СМИ о том, что у российских спецслужб якобы есть материалы, компрометирующие лично самого миллиардера.

Сразу несколько американских изданий со ссылкой на неназванных чиновников сообщили, что на прошлой неделе разведка передала Трампу краткое изложение неподтвержденных и компрометирующих материалов о нем, якобы имеющихся у России.

Никак не упоминая сами эти статьи, Трамп написал в "Твиттере" заглавными буквами: "Фейковые новости — тотальная политическая охота на ведьм!"

По данным СМИ, разведслужбы также предоставили информацию о компромате на Трампа и Бараку Обаме, который в скором времени должен покинуть Белый дом.

Однако никаких официальных комментариев о якобы имеющихся в распоряжении российских спецслужб компрометирующих материалах пока не было.

Ранее глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми на слушаниях в сенате заявил, что кибератакам со стороны российских хакеров подвергались не ресурсы не только Демократической, но и Республиканской партии, где состоит Трамп.

На прошлой неделе Трампу был представлен отчет американской разведки, где содержались утверждения, что российский президент Владимир Путин дал команду организовать кампанию, целью которой было повлиять на результаты президентских выборов в США.

Целями этой кампании были подрыв доверия населения к президентским выборам и дискредитация кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, говорилось в отчете.

Трамп, долгое время открыто сомневавшийся в участии российских хакеров в президентской кампании в США, после публикации доклада и встречи с представителями разведки немного изменил свой тон, хотя и не стал напрямую соглашаться с выводами спецслужб.

Он заявил, что многие страны, в том числе Россия и Китай, пытаются взломать серверы американских организаций, однако на исход выборов подобные действия не повлияли.

Россия отрицает причастность к хакерским атакам и попытке повлиять на президентские выборы в США.