Трамп назвал себя фанатом НАТО

"Я фанат НАТО, — сказал Трамп. — Но многие страны в НАТО очень богаты, и при этом они не платят по счетам", — добавил он.

Вклад США в бюджет НАТО существенно превышает суммы, которые платит большинство союзников. Лишь 5 из 28 членов альянса, как и требуется, отдают на оборонные нужды 2% своего ВВП. Трамп неоднократно указывал на то, что США фактически вынуждены содержать НАТО и называл его устаревшей организацией.

.@POTUS: "I'm a NATO fan, but many of the countries in NATO… are very rich countries. They're not paying their bills." pic.twitter.com/SEoQedofE4