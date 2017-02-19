19.02.2017, 15:12

Трамп назвал себя фанатом НАТО

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Интерфакс
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Jessica Kourkounis, AFP

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Мельбурне, штат Флорида, назвал себя фанатом НАТО, передает в субботу Fox News.

"Я фанат НАТО, — сказал Трамп. — Но многие страны в НАТО очень богаты, и при этом они не платят по счетам", — добавил он.

Вклад США в бюджет НАТО существенно превышает суммы, которые платит большинство союзников. Лишь 5 из 28 членов альянса, как и требуется, отдают на оборонные нужды 2% своего ВВП. Трамп неоднократно указывал на то, что США фактически вынуждены содержать НАТО и называл его устаревшей организацией.


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