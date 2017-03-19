Трамп назвал Путина "крепким орешком"

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина "крепким орешком".

"Я не знаю его, но очевидно, что он крепкий орешек. Не знаю, что он делает для России, но полагаю, что в какой-то момент мы узнаем", — заявил он в эфире телеканала Fox News, когда его попросили охарактеризовать ряд известных личностей парой слов.

Для описания Путина Трамп использовал идиоматичекое выражение "tough cookie", которое также можно перевести как "парень не промах" или "тертый калач".