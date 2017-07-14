Трамп назвал переговоры с Макроном ”отличными”

Президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и назвал их отличными. Об этом он написал в своем твиттере, передает Gazeta.ru.
”Отличные переговоры с президентом Эммануэлем Макроном и его представителями по вопросам торговли, обороны и безопасности”, — написал он.
Ранее Эммануэль Макрон после переговоров с Дональдом Трампом заявил, что у них есть разногласия по вопросу климата, но он уважает решение Трампа выйти из Парижского соглашения.
В свою очередь Дональд Трамп напомнил Макрону о его обещаниях сделать Париж снова безопасным городом.
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