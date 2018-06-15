Трамп назвал Крым российским перед лидерами G7

"Что там сейчас происходит с коррупцией? Что в Европе говорят про коррупцию на Украине? Все ругают руководство Украины за то, что они мало делают в этой сфере", — сказал Путин в июньском интервью австрийскому каналу ORF.

Остается загадкой, были ли высказывания Трампа по поводу Крыма и Украины неудачной попыткой пошутить или же американский президент обозначил крутой поворот во внешней политике США.

Журналистам BuzzFeed не удалось получить комментарий от сотрудников Белого дома.

Напомним, Россия присоединила к своей территории Крым в марте 2014 года. После этого на РФ были наложены санкции. Кроме того, Россию исключили из клуба G8, в который она входила с 1997 года.

Пытаясь публично объяснить свое решение о российской экспансии в Крыму, Владимир Путин ссылался на наличие там русскоязычного населения. "Угрозы в отношении русских, русскоговорящих были конкретны и осязаемы. Это побудило народ Крыма задуматься о будущем и обратиться к России за помощью, и именно этим мы руководствовались", — говорил президент РФ на прямой линии 2014 года. Спустя четыре года похожий довод прозвучал и из уст президента США Дональда Трампа.

Отметим также, что Трамп отправился на саммит G7, не скрывая "пророссийских" настроений. Он открыто и неоднократно заявил, что Россию надо вернуть в G7. По мнению американского президента, это позволило бы "обсудить ситуации в Сирии и на Украине" и склонить Владимира Путина к определенным шагам. "Я мог бы попросить его сделать то, что было бы хорошо для мира, хорошо для страны, хорошо для него", — пояснил Трамп.

Почему-то американский президент уверен, что именно его российский лидер послушался бы. Зато своего предшественника Барака Обаму Трамп считает повинным в том, что он оказался слабым политиком и не предотвратил захват Крыма Россией. "Обама может говорить все что угодно, но он позволил России захватить Крым", — сказал Трамп на второй день саммита G7 в Квебеке.