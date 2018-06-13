13.06.2018, 07:04

Трамп назвал Ким Чен Ына ”забавным и очень умным парнем”

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Gazeta.ru
EST 1
SIPA/00863223/000010
SIPA/00863223/000010Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын показался ему ”забавным и очень умным парнем” со стратегическим мышлением.

”Он забавный и он очень, очень умный. Он отличный переговорщик, он парень со стратегическим мышлением”, — сказал Трамп.

Он добавил, что сразу же поладили с Ким Чен Ыном. Также Трамп не стал отказываться от своих прошлых заявлений о северокорейском лидере. По его мнению, без них переговоры с северокорейским лидером могли бы не состояться. При этом американский президент добавил, что в периоды агрессивной риторики он иногда чувствовал себя ”глупо”, однако считал необходимым ее продолжать.

Ранее Трамп опубликовал ролик о будущем КНДР, который он показывал Ким Чен Ыну во время саммита в Сингапуре.

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