Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один"

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал договоренность с Ираном относительно его ядерной программы как "наихудшую сделку".

"Это худшая сделка, которую я когда-либо видел. Стыдно, что мы заключили подобного рода сделку", — сказал он в интервью телеканалу Fox News в воскресенье. Президент США убежден, что "Не было причин этого делать". "Они (Иран — ИФ) потеряли уважение, потому что думают, что все такие глупые, что заключают подобные сделки", — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о возможном военном решении ядерной проблемы Ирана, президент США отметил, что "мы никогда не говорили о военном решении, мы критиковали президента Обаму".

"Мы посмотрим, что произойдет", — сказал Трамп.

Он также назвал Иран " террористическим государством номер один, которое снабжает всех в мире деньгами и оружием".