Трамп назвал имя нового главы Пентагона

За время карьеры в корпорации он успел принять участие в разработке систем противоракетной обороны, конвертопланов V-22 Osprey, модернизации вертолетов CH-47 Chinook и AH-64D Apache для Армии США. Вместе с тем, Шанахан курировал и ряд исключительно гражданских проектов. Так, с 2007 по 2008 год он руководил программой создания лайнера Boeing 787 Dreamliner, совершившего первый полет в 2009 году. В апреле 2016 года он стал старшим вице-президентом по операционной деятельности Boeing.

В 2017 году, во время слушаний в Сенате по поводу назначения Шанахан, против его кандидатуры возражал покойный сенатор-республиканец Джон Маккейн. Причиной стал уклончивый ответ Шанахана на вопрос о том, намерен ли поддержать поставки военной помощи на Украину. В ходе беседы с сенаторами он сказал, что у него ”нет доступа к секретным оценкам действий украинских и российских военных в ходе конфликта” и он намерен рассмотреть возможность поставки летальных вооружений на Украину позднее, пишет CNN. Этот ответ Маккейна не удовлетворил. ”Не очень хорошее начало. Не делайте так снова, мистер Шанахан, иначе я не поддержу вашу кандидатуру на голосовании в комитете по вооруженным силам. Вам это ясно?”, — отреагировал Маккейн. После критики Маккейна Шанахан уточнил, что поддерживает идею о передаче летальных вооружений украинским военным.

Экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис покинул свой пост 20 декабря после того, как Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. По информации Reuters, Мэттис написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Вслед за ним администрацию президента США покинул и спецпредставитель Трампа по вопросам борьбы с ”Исламским государством” (запрещенная в России группировка) Бретт Макгурк. Причиной этого также стало несогласие с выводом американских военнослужащих из Сирии.