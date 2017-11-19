Трамп назвал Хиллари Клинтон "величайшим неудачником всех времен"

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter обрушился с критикой на экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, с которой он соперничал за пост главы государства. По мнению Трампа, Клинтон является "величайшим лузером всех времен". Об этом пишет NEWSru.com.



"Хиллари Клинтон худшая (и самая большая) неудачница всех времен. Она попросту не может остановиться, что очень хорошо для Республиканской партии. Хиллари, займись своей жизнью и попробуй снова через три года", — заявил американский президент.

В пятницу журнал Mother Jones опубликовал интервью с Хиллари Клинтон, в котором бывший кандидат в президенты от Демократической партии заявила о наличии множества вопросов по поводу легитимности прошедших в прошлом году президентских выборов.

По ее словам, в США "нет метода, с помощью которого можно было бы оспорить" результаты голосования (цитата по ТАСС). В связи с этим она напомнила, что давно выступает за создание "независимой комиссии", которая могла бы докопаться до сути того, что произошло в ходе президентской кампании 2016 года.

Клинтон также в очередной раз заявила, что приписываемое России вмешательство в выборы в США было "одним из основных факторов, оказавших влияние на исход" голосования.

"Это первый случай, когда мы были атакованы зарубежным противником, и после этого для него не было никаких реальных последствий. Если мы не выясним, что они предприняли, и не примем адекватных шагов, чтобы предотвратить это в дальнейшем, они станут в этом только лучше", — подчеркнула Клинтон.

Она также раскритиковала слова Трампа о том, что он доверяет президенту РФ Владимиру Путину, который отверг обвинения о вмешательстве в избирательные процессы США.

"Я не могу поверить, что он так наивен. Я думаю, что он надеется или ожидает, что остальные из нас или, по крайней мере, те люди, которые его поддерживают, окажутся наивны", — заключила экс-госсекретарь.

Ранее на этой неделе представители Демократической партии в конгрессе США объявили о начале процедуры импичмента президента Трампа, обвинив его в нарушении конституции. На пресс-конференции члены палаты представителей Стив Коэн, Луис Гутьеррез, Эл Грин, Адриано Эспаллат, Марсия Фадж и Джон Ярмут заявили, что выступить с этой инициативой их заставило "беспокойство о национальной безопасности государства".

Трампу они предъявляют пять пунктов обвинения. Это, в частности, увольнение директора ФБР Джеймса Коми, которое оппоненты трактуют как злоупотребление властью. Также Трампу вменяют нарушения Emoluments Clause, ограничивающего влияние иностранных правительств на внутреннюю политику США, и действия, нарушающие принципы независимости органов правосудия и свободы прессы.