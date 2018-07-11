11.07.2018, 13:15

Трамп назвал Германию ”заложницей” России из-за ”Северного потока-2”

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РБК
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Kevin Lamarque, REUTERS

Германия находится в энергетической зависимости от России, заявил президент США в Брюсселе. По его словам, НАТО необходимо обратить пристальное внимание на строительство газопровода ”Северный поток-2”.

Президент США Дональд Трамп публично раскритиковал Германию за поддержку строительства газопровода ”Северный поток-2” во время визита в Брюссель, сообщают Reuters и Bloomberg.

По его словам, ”очень грустно”, что Москва будет поставлять газ Берлину за ”миллиарды и миллиарды” долларов. ”Германия — заложница России”, — сказал Трамп.

По его словам, Берлин избавился от своих угольных заводов и закупает энергоносители в России, что делает его уязвимым. ”Это неприемлемо”, — подчеркнул президент США. По его словам, НАТО необходимо обратить внимание на этот вопрос.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, с которым встречался в Брюсселе Трамп, в ответ заметил, что в блоке есть разногласия по ряду вопросов, в том числе по строительству ”Северного потока-2”. ”Сила НАТО в том, что, несмотря на эти различия, мы всегда могли объединиться вокруг нашей основной задачи и защищать друг друга”, — сказал Столтенберг.

Проект ”Северный поток-2” предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Совокупная мощность объекта составит 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1,2 тыс. км. Газопровод возводится под контролем компании Nord Stream 2 AG, крупнейшим акционером которой является ”Газпром” (владеет 51%).

ТОП

Предполагается, что ”Северный поток -2” будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Власти Швеции, Финляндии и Германии уже выдали разрешения на строительство и эксплуатацию ”Северного потока-2”, сейчас Nord Stream 2 AG ожидает согласия со стороны датского правительства.

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