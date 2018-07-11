Трамп назвал Германию ”заложницей” России из-за ”Северного потока-2”

Германия находится в энергетической зависимости от России, заявил президент США в Брюсселе. По его словам, НАТО необходимо обратить пристальное внимание на строительство газопровода ”Северный поток-2”.
Президент США Дональд Трамп публично раскритиковал Германию за поддержку строительства газопровода ”Северный поток-2” во время визита в Брюссель, сообщают Reuters и Bloomberg.
По его словам, ”очень грустно”, что Москва будет поставлять газ Берлину за ”миллиарды и миллиарды” долларов. ”Германия — заложница России”, — сказал Трамп.
По его словам, Берлин избавился от своих угольных заводов и закупает энергоносители в России, что делает его уязвимым. ”Это неприемлемо”, — подчеркнул президент США. По его словам, НАТО необходимо обратить внимание на этот вопрос.