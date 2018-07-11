Трамп назвал Германию ”заложницей” России из-за ”Северного потока-2”

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, с которым встречался в Брюсселе Трамп, в ответ заметил, что в блоке есть разногласия по ряду вопросов, в том числе по строительству ”Северного потока-2”. ”Сила НАТО в том, что, несмотря на эти различия, мы всегда могли объединиться вокруг нашей основной задачи и защищать друг друга”, — сказал Столтенберг.

Проект ”Северный поток-2” предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Совокупная мощность объекта составит 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1,2 тыс. км. Газопровод возводится под контролем компании Nord Stream 2 AG, крупнейшим акционером которой является ”Газпром” (владеет 51%).

Предполагается, что ”Северный поток -2” будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Власти Швеции, Финляндии и Германии уже выдали разрешения на строительство и эксплуатацию ”Северного потока-2”, сейчас Nord Stream 2 AG ожидает согласия со стороны датского правительства.