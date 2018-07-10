10.07.2018, 17:02

Трамп назвал Джонсона другом и высказался по поводу будущего Мэй

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Gazeta.ru
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Boris Johnson
Boris JohnsonFoto: Francois Lenoir, REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что только народ Великобритании может решать, останется ли у власти премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Reuters.

”Это решать людям. Я с ней нахожу общий язык очень хорошо, у нас очень хорошие отношения”, — сказал Трамп перед тем, как отправится в свою недельную поездку по Европе.

Трамп также прокомментировал отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел страны и назвал его своим другом.

Ранее сообщалось, что Мэй в письме Джонсону призналась, что была удивлена его решением покинуть пост.

На место Джонсона был назначен экс-глава минздрава Джереми Хант.

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