10.07.2018, 17:02

Трамп назвал Джонсона другом и высказался по поводу будущего Мэй

 (6)
Gazeta.ru
EST
Boris Johnson
Boris JohnsonFoto: Francois Lenoir, REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что только народ Великобритании может решать, останется ли у власти премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Reuters.

”Это решать людям. Я с ней нахожу общий язык очень хорошо, у нас очень хорошие отношения”, — сказал Трамп перед тем, как отправится в свою недельную поездку по Европе.

Трамп также прокомментировал отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел страны и назвал его своим другом.

Ранее сообщалось, что Мэй в письме Джонсону призналась, что была удивлена его решением покинуть пост.

На место Джонсона был назначен экс-глава минздрава Джереми Хант.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки: что надо знать, если вы планируете в это время поехать в столицу Финляндии

10.07.2018
В понедельник, 16 июля, президент США Дональд трамп и президент России Владимир Путин встретятся в Хельсинки. Какие изменения это принесет для тех, кто собирается посетить в это время финскую столицу?
Подробнее


Тийт Вяхи: об ожидании завершения истерии ”холодной войны”, понимании им Трампа и нежелании возвращаться в политику

10.07.2018
Хотя общеполитическая обстановка сейчас по-прежнему скорее неблагоприятна для стабильного бизнес-развития, Силламяэский порт не опускает рук и работает над несколькими инвестиционными проектами, подтвердил в интервью ”Инфопрессу” председатель совета Силпорта Тийт ВЯХИ. Он также ответил и на вопрос о том, планирует ли он сказать своё слово на парламентских выборах следующего года.
Подробнее


В Силламяэ котенок застрял в трубе и провел там несколько дней. Спасатели: виноваты те, кто подкармливает кошек

10.07.2018
В понедельник в редакцию Delfi позвонила взволнованная женщина и рассказала, что в Силламяэ в трубе застряла кошка, а спасатели не смогли ее оттуда достать и просто уехали. К счастью, у истории счастливый конец.
Подробнее

Таллиннский чиновник издевается над темнокожими? Тальво Рюйтельмаа: я перевоплотился в шахтера

10.07.2018
Сообщество ”Толерантная Эстония” вывесило на своей странице пост с фотографиями заведующего отделом организации движения столичного Департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа. По оценке сообщества, проблема заключается в костюме чиновника. Сообщество назвало действия Рюйтельмаа, лицо и руки которого выкрашены в черный цвет, блэкфейсом*.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106302001
151,20 €
90,72 €
Käekell LACO Helgoland 861989
290,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-50% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Princeton
69,- €
34,50 €

Первые 10 дней бесплатного уездного транспорта в Ида-Вирумаа: порванные сиденья, мусор, упрямые пассажиры, большие проблемы одной маленькой фирмы

10.07.2018
Уже 10 дней уездными автобусными линиями в десяти уездах Эстонии можно пользоваться бесплатно всем, независимо от места проживания. Вероятно, только из за плохой погоды это пока не привело к некоторым ожидаемым проблемам, но ко многим уже привело.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Счастливый конец! Из затопленной пещеры в Таиланде освободили всех детей и их тренера

10.07.2018
В Таиланде завершилась операция по спасению группы школьников и их тренера из пещеры Кхао Луанг. Во вторник, 10 июля, спасатели вывели из затопленного подземелья остававшегося там ребенка и взрослого — игрока юношеской футбольной команды и тренера, сообщает Reuters со ссылкой на военных королевства.
Подробнее

Водитель Lux Express заблудился на пути из Курессааре в Таллинн

10.07.2018
В пятницу вечером водитель следовавшего из Курессааре в Талллинн автобуса Lux Express немного запутался с маршрутом и отстал от графика, в связи с чем пассажиры не успел на паром, а следовательно и в пункт назначения, пишет Saarte Hääl.
Подробнее

”Мне не жалко платить детям, но жалко платить блондинке, которая спустит эти деньги”. Отцы очень часто не знают, на что женщины тратят алименты

10.07.2018
”Мне не жалко платить своим детям деньги. Хоть 1000 евро в месяц. Но мне жалко платить деньги блондинке, которая спустит их на гелевые ногти и накладные волосы”, — сказал Eesti Päevaleht Мадис (имя изменено — прим. ред.).
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО │ Пуленепробиваемый дом в Таллинне: как живет владелец обучающей фирмы с оборотом 100 млн долларов

10.07.2018
Основатель и руководитель действующей по всему миру обучающей фирмы Mindvalley с годовым оборотом 100 миллионов долларов Вишен Лакьяни со своей эстонской супругой Кристиной Мянд-Лакьяни приобрели прошлым летом у бизнесмена из Петербурга Антона Солдунова расположенную на улице Висмари Виллу Якоби за 1,6 млн евро.
Подробнее