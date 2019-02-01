Трамп назвал дату выхода США из ракетного договора: 2 февраля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон со 2 февраля приостанавливают свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА ”Новости”.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон со 2 февраля приостанавливают свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА ”Новости”.
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