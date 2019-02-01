Трамп назвал дату выхода США из ракетного договора: 2 февраля

Gazeta.ru EST 3

USA NY valimispäev 8.11.2016 Foto: Andres Putting

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон со 2 февраля приостанавливают свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА ”Новости”.