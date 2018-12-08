Трамп назвал бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона тупым и ленивым



”[Госсекретарь] Майк Помпео отлично справляется, я им очень горжусь. У его предшественника Рекса Тиллерсона не было необходимых умственных способностей. Он был туп и я не смог достаточно быстро от него избавиться. Он был ленив как черт”, — написал Трамп.

Президент США высказался после того, как Тиллерсон в публичном выступлении назвал его ”довольно неорганизованным человеком, который не любит читать доклады и вникать в детали”, пишет BBC News.

Рекс Тиллерсон, руководивший нефтяной компанией ExxonMobil, возглавил Госдепартамент США по приглашению Дональда Трампа. Трамп положительно высказывался о нем, называя ”больше чем бизнесменом” и ”игроком мирового уровня”. Позже появились слухи об их конфликте; в марте 2018 года президент уволил Тиллерсона.