Трамп: настало время двигаться вперед в конструктивном сотрудничестве с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время двигаться вперед в конструктивном сотрудничестве с Россией, передает ТАСС.

Он отметил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге обсуждалось обеспечение режима перемирия в ряде регионов Сирии. "Сейчас настало время двигаться вперед в конструктивном сотрудничестве с Россией", — написал Трамп в воскресенье в своем микроблоге в Twitter.

На встрече лидеров РФ и США была достигнута договоренность по обеспечению перемирия на юге Сирии.

При этом американский президент заявил, что процесс движения к отмене антироссийских санкций США начнется после преодоления конфликтов на Украине и в Сирии.

Он сообщил, что проблематика санкций не рассматривалась на его встрече с Путиным в Гамбурге. "Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано, пока украинская и сирийская проблемы не решены!" — написал американский лидер в Twitter.

Трамп также сообщил, что Путин категорически отверг утверждения о вмешательстве РФ в прошлогодние американские президентские выборы. "Я дважды решительно спрашивал президента Путина о российском вмешательстве в наши выборы. Он это категорически отверг", — написал Трамп.

В субботу сам Путин на саммите G20 в Гамбурге заявил, что Трамп "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США.

Ранее с американской стороны неоднократно звучали обвинения в адрес России в том, что РФ якобы вмешивалась в ход избирательной кампании президента США. Российская сторона эти заявления неоднократно опровергала.

Также Трамп заявил о необходимости пересмотра некоторых соглашений, заключенных США ранее. "Саммит G20 стал большим успехом для США. Он показал, что страна должна пересмотреть множество неудачных торговых сделок, которые были заключены ранее", — написал он.

Состоявшиеся в пятницу на саммите G20 в Гамбурге переговоры Путина и Трампа продолжались свыше двух часов вместо запланированного получаса. Американский президент в субботу утром, отвечая на вопросы СМИ, назвал встречу грандиозной. Российский лидер, выступая в тот же день на саммите на итоговой пресс-конференции, выразил надежду на восстановление нормального уровня отношений между Москвой и Вашингтоном, заявив, что, по его мнению, для этого созданы определенные предпосылки.