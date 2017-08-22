Трамп направил еще 4000 солдат в Афганистан

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий направить в Афганистан еще 4 тыс. американских солдат, передает Fox News со ссылкой на источник.
Отмечается, что Трамп станет третьим американским лидером, который попытается стабилизировать ситуацию в Афганистане военным путем.
Телевизионное обращение главы государства к нации по этому поводу намечено на 21:00 (04:00 мск), передает Gazeta.ru.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен объявить, что американская сторона увеличит свой военный контингент в Афганистане.
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