Трамп направил еще 4000 солдат в Афганистан

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий направить в Афганистан еще 4 тыс. американских солдат, передает Fox News со ссылкой на источник.

Отмечается, что Трамп станет третьим американским лидером, который попытается стабилизировать ситуацию в Афганистане военным путем.

Телевизионное обращение главы государства к нации по этому поводу намечено на 21:00 (04:00 мск), передает Gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен объявить, что американская сторона увеличит свой военный контингент в Афганистане.