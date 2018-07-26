26.07.2018, 07:50

Трамп намерен встретиться с Путиным не ранее 2019 года

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Deutsche Welle
EST
Trump ja Putin
Donalt Trump ja Vladimir PutinEkspress Meedia

Встреча президентов США и РФ должна пройти после завершения расследования по делу о возможном российском вмешательстве в американские выборы, заявил советник Трампа Джон Болтон.

Дональд Трамп собирается провести встречу с Владимиром Путиным не ранее, чем в начале 2019 года. По мнению Трампа, следующая двусторонняя встреча на высшем уровне должна состояться после того, как будет завершено расследование возможного вмешательства России в американские выборы, заявил в среду, 25 июля, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее, 19 июля, пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс сообщила, что президент дал Болтону поручение "пригласить президента Путина в Вашингтон осенью", причем "обсуждение этого визита уже началось", но точная дата приезда российского президента в США пока не определена.

Трамп и Путин провели 16 июля в Хельсинки первую полноформатную двустороннюю встречу. По окончании этих переговоров они дали пресс-конференцию, но совместного коммюнике не приняли. Заявления Трампа на саммите в финской столице вызвали жесткую критику в США как у его политических оппонентов из Демократической партии, так и среди республиканцев.

Расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер. Речь идет, в том числе, о возможных связях Трампа и его предвыборного штаба с Россией, наличие которых нынешний президент США категорически отвергает.

В мае Мюллер пригрозил, что может направить Трампу повестку, если президент откажется отвечать на вопросы спецпрокурора. Он передал адвокатам Дональда Трампа список более чем из 40 вопросов. В свою очередь, адвокаты Трампа заявили, что их подзащитный формально не обязан отвечать на вопросы Мюллера.

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