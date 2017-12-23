Трамп намерен продать Киеву противотанковые ракеты

Президент США Дональд Трамп намерен одобрить продажу Украине противотанковых ракет. Как отмечает ABC в субботу, 23 декабря, это станет серьезным усилением качественной составляющей поставок летального вооружения Киеву, которое может быть использовано в боевых действиях на востоке Украины.

Если Трамп подпишет документ, он будет представлен Конгрессу США, где будет рассматриваться в течение месяца. Обязанности по выполнению соглашения, если оно пройдет все инстанции, лягут на Госдепартамент.

Позднее пресс-службой Госдепартамента было подтверждено, что США поставят Украине "продвинутые оборонительные средства". "Поддержка США по своей сути нацелена носит исключительно оборонительный характер, и, как мы уже подчеркивали, Украина является суверенной страной, обладающей правом защищать себя", — говорится также в заявлении Госдепа.

Сумма сделки составляет около 47 миллионов долларов. Предполагается, что Украине будут поставлены 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Ожидается, что поставки противотанковых ракет, в которые также, вероятно, будут включены ракетные комплексы Javelin, вызовут жесткую реакцию в Москве и помешают планам Дональда Трампа наладить отношения с Россией.