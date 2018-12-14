14.12.2018, 19:49

Трамп намекнул на скорое окончание торговой войны с Китаем

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Gazeta.ru
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: JONATHAN ERNST, REUTERS

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, и не исключил, что это может произойти очень скоро.

По его словам, китайская экономика растет гораздо медленнее, чем ожидалось, из-за торговой войны с Соединенными Штатами, в то время как дела у США идут ”очень хорошо”.

”Китай хочет заключить большую и всестороннюю сделку. Это может произойти, и довольно скоро!” — написал Трамп.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США перенесли введение пошлин на товары из Китая на 2019 год.

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