Трамп намекнул на скорое окончание торговой войны с Китаем

По его словам, китайская экономика растет гораздо медленнее, чем ожидалось, из-за торговой войны с Соединенными Штатами, в то время как дела у США идут ”очень хорошо”.

”Китай хочет заключить большую и всестороннюю сделку. Это может произойти, и довольно скоро!” — написал Трамп.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США перенесли введение пошлин на товары из Китая на 2019 год.