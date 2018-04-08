Трамп на фоне сообщений о химатаке в Сирии: Россия "заплатит большую цену" за поддержку Асада

Трамп предупредил Россию и Иран о последствиях поддержки Асада в Twitter, и он уже не называет атаку "предполагаемой": "Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену. Откройте район немедленно для медицинской помощи и верификации. Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины. Дико". (Цитата по РИА "Новости".)

В следующем твите Трамп вновь сослался на нерешительность своего предшественника Барака Обамы, который, как уверен нынешний глава Белого дома, мог бы давным-давно избавить Сирию от Асада.

Российские МИД и Минобороны категорически отвергали обвинения о применении бомбы с хлором в Думе. В Минобороны обещали немедленно после освобождения города от экстремистов направить туда "российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений".

МИД добавлял, что такие информационные провокации США подрывают усилия российских и сирийских военных, которые зачищают Восточную Гуту от террористов.

Единой картины атаки пока нет

Врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе — последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте — в результате химической атаки 7 апреля погибли по меньшей мере 70 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной, как и Россия.

Русская служба ВВС указывает, что о химатаке в Думе сообщили сразу несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводят разные данные о жертвах, и в целом из их отчетов не складывается полная картина происшедшего.

Поддерживающий сирийских повстанцев Медиацентр Гуты заявил, что после атаки от удушья погибли 75 человек, а еще около тысячи человек пострадали.

Союз медицинских организаций — базирующаяся в США благотворительная организация, сотрудничающая с сирийскими больницами — сообщил ВВС, что в больнице под Дамаском, расположенной рядом с местом возможной химической атаки, подтвердили факт гибели 70 человек. Там подчеркнули, что жертв может быть гораздо больше, но добраться до тел ночью не удалось из-за плохой видимости и продолжающихся артобстрелов.

Сирийское государственное новостное агентство САНА в свою очередь заявило, что сообщения о химической атаке выдуманы повстанцами, которые осознают неизбежность своего поражения и пытаются помешать продвижению правительственных войск.

Российское госагентство ТАСС 6 апреля сообщало о готовящейся повстанцами "инсценировке с применением отравляющих веществ", направленной на то, чтобы "сфабриковать обвинения в адрес сирийской армии". Президент Владимир Путин предупреждал о готовящихся провокациях за пару дней до этого.

Сирийский МИД назвал обвинения "скучными"

Обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны, объявил МИД Сирии.