Трамп: маленький ракетчик долго не протянет

Президент США Дональд Трамп выступил с новыми нападками в адрес Северной Кореи. Обвинения с его стороны прозвучали в ответ на субботнюю речь в ООН министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

Ли Ён Хо обозвал Трампа психически ненормальным человеком, страдающим манией величия и вставшим на самоубийственный путь.

Президент США ответил на это, что Ли Ён Хо и северокорейский лидер Ким Чен Ын "долго не протянут", если продолжат выступать в том же духе.

"Только что услышал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он повторяет мысли маленького ракетчика, они долго не протянут!" — написал Дональд Трамп в "Твиттере".

Напряженность в отношениях между двумя странами и обмен взаимными оскорблениями между двумя лидерами вызваны активизацией ракетных и ядерных испытаний, проводимых Северной Кореей.

Несмотря на крепкие выражения, звучащие с обеих сторон, эксперты не считают высокой вероятность прямого военного столкновения между США и КНДР.

Однако остаются опасения в связи с тем, что ужесточение риторики может привести в какой-то момент к ошибочной интерпретации очередного заявления с потенциально трагическими последствиями.

"Демонстрация решимости"

Накануне американские бомбардировщики пролетели вблизи восточного побережья Северной Кореи для демонстрации военных вариантов противодействия любой угрозе, заявил Пентагон.

В Пентагоне особо отметили, что самолеты углубились на север от демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи, дальше, чем когда-либо с начала XXI века.

Пхеньян в последние месяцы заметно ускорил разработки ядерного оружия и баллистических ракет, а администрация Трампа предупредила, что нападение на США или их союзников приведет к полному уничтожению северокорейского режима.

Пентагон в своем заявлении подчеркнул, что полеты бомбардировщиков призваны продемонстрировать серьезность, с которой США относятся к "безответственному" поведению Северной Кореи, и назвал ее программы создания новых вооружений опасной угрозой.

"Этот полет стал демонстрацией решимости США и четким сигналом, что президент располагает множеством военных вариантов противодействия любой угрозе. Мы готовы применить полный спектр военных возможностей для защиты территории США и наших союзников", — говорится в заявлении Пентагона.

Обострение риторики

Рост напряженности уже не первую неделю сопровождается обострением риторики лидеров двух стран.

Во вторник, выступая в Генеральной Ассамблее ООН, Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой" с самоубийственной миссией.

В ответ в пятницу Ким выступил с телеобращением, в котором осыпал американского президента множеством оскорблений, в том числе назвал его "сумасшедшим старичком".

Ранее в субботу на территории Северной Кореи геологические службы зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,4, в котором многие заподозрили последствие нового ядерного испытания.

Однако мониторинг других признаков ядерного взрыва склоняет к выводу, что толчок имел естественное происхождение.