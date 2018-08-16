Трамп лишил экс-директора ЦРУ доступа к секретным материалам

Президент США Дональд Трамп лишил экс-директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана доступа к секретным материалам. Об этом сообщается в заявлении американского лидера, которое в среду, 15 августа, зачитала журналистам пресс-секретарь главы Белого дома Сара Сандерс.

По словам Трампа, причиной данного шага послужило то, что бывший советник Барака Обамы по борьбе с терроризмом якобы выступил "с серией необоснованных и возмутительных обвинений" в адрес нынешней администрации президента США.

Экс-глава ЦРУ назвал решение Дональда Трампа о лишении его доступа к секретным материалам злоупотреблением властью и местью за критику.

Бреннан неоднократно критиковал Трампа и его политику. Он возглавлял ЦРУ с 2013 по 2017 годы и покинул свой пост в день инаугурации нынешнего президента США. Сотрудник спецслужб, в частности, не исключал, что у России есть компромат на Дональда Трампа.

Конфликт из-за книги экс-помощницы Трампа

Всего за день до нынешнего постановления бывший глава разведведомства обвинил Трампа в том, что тот "не соответствует минимальным стандартам порядочности, воспитанности и честности". Поводом послужила реакция американского лидера в Twitter на книгу бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт Ньюман.