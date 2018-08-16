16.08.2018, 08:26

Трамп лишил экс-директора ЦРУ доступа к секретным материалам

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Deutsche Welle
EST
John Brennan
John BrennanFoto: Pablo Martinez Monsivais, AP

Бывший глава ЦРУ Бреннан неоднократно критиковал президента США. Трамп наказал бывшего советника Обамы по борьбе с терроризмом за "необоснованные утверждения" о политике нынешней администрации.

Президент США Дональд Трамп лишил экс-директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана доступа к секретным материалам. Об этом сообщается в заявлении американского лидера, которое в среду, 15 августа, зачитала журналистам пресс-секретарь главы Белого дома Сара Сандерс.

По словам Трампа, причиной данного шага послужило то, что бывший советник Барака Обамы по борьбе с терроризмом якобы выступил "с серией необоснованных и возмутительных обвинений" в адрес нынешней администрации президента США.

Экс-глава ЦРУ назвал решение Дональда Трампа о лишении его доступа к секретным материалам злоупотреблением властью и местью за критику.

Бреннан неоднократно критиковал Трампа и его политику. Он возглавлял ЦРУ с 2013 по 2017 годы и покинул свой пост в день инаугурации нынешнего президента США. Сотрудник спецслужб, в частности, не исключал, что у России есть компромат на Дональда Трампа.

Конфликт из-за книги экс-помощницы Трампа

Всего за день до нынешнего постановления бывший глава разведведомства обвинил Трампа в том, что тот "не соответствует минимальным стандартам порядочности, воспитанности и честности". Поводом послужила реакция американского лидера в Twitter на книгу бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт Ньюман.

В ней экс-помощница Трампа описала главу американской администрации как "расиста", "женоненавистника" и человека, "абсолютно лишенного чувства сострадания".

"Похоже, что вы никогда не поймете, каково это — быть президентом, а также хорошим, достойным и порядочным человеком. Чрезвычайно досадно и крайне опасно для нашей нации", — отметил в этой связи Бреннан.

Список критиков

В своем заявлении Трамп подчеркнул, что не исключает лишения допуска к секретным документам и других высокопоставленных официальных лиц, которые ранее нелицеприятно отзывались о президенте. В перечень вошли экс-глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми, бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, бывший глава ЦРУ Майкл Хайден, экс-помощник Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс и бывшая и.о. министра юстиции Салли Йейтс.

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