03.01.2018, 08:40

Трамп — Ким Чен Ыну: моя ядерная кнопка больше

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Gazeta.ru
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: JONATHAN ERNST, REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что у него тоже есть ”ядерная кнопка”, которая ”больше и мощнее”. Об этом он написал в своем твиттере, передает Gazeta.ru.

”Северокорейский лидер Ким Чен Ын только что заявил, что ”ядерная кнопка всегда находится на его столе”. Кто-нибудь из его истощенного и голодного режима, сообщите ему, пожалуйста, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает”, — заявил Трамп.

Ранее Ким Чен Ын припугнул США ”ядерной кнопкой” на своем столе.

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