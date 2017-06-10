Трамп: Катар исторически был спонсором терроризма

Президент США Дональд Трамп обвинил Катар в финансировании терроризма "на очень высоком уровне" и призвал срочно положить этому конец.



"Катар, к сожалению, исторически был спонсором терроризма на очень высоком уровне. Мы просим Катар и другие страны в регионе срочно прекратить поддерживать террористов", — сказал Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.



Незадолго до этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал страны Персидского залива ослабить блокаду Катара, поскольку она мешает борьбе с запрещенной в России и многих других государствах террористической группировкой "Исламское государство".



Кроме того, заявил Тиллерсон, бойкот Катара негативно сказывается на деловых отношениях и торговле, а также наносит ущерб обычным гражданам страны. Тиллерсон также отметил, что эмир Катара "добился прогресса" в прекращении финансирования терроризма, но "должен сделать еще больше" на этом пути.



Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис также заявил в пятницу, что блокада Катара со стороны арабских союзников мешает долгосрочному планированию военных операций против ИГ, которые США проводят, используя катарскую авиабазу аль-Адид.



Ранее на этой неделе девять стран, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет, объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив власти страны в поддержке террористических организаций и в пропаганде экстремистской идеологии.



Страны-участницы бойкота обязали граждан Катара покинуть свою территорию и закрыли воздушное пространство для катарских самолетов. Власти Бахрейна и ОАЭ предупредили своих граждан о том, что любое выражение поддержки Катара будет караться штрафами и тюремными сроками до пяти лет.



Во вторник Трамп напрямую связал решение арабских государств разорвать дипломатические отношения с Катаром со своим недавним визитом на Ближний Восток.



"Приятно видеть, что визит в Саудовскую Аравию и встреча с королем и представителями еще 50 государств уже дает свои плоды. Они заявили, что займут твердую позицию в отношении финансирования экстремизма, и все указывали на Катар. Возможно, это станет началом конца ужасов терроризма", — написал Трамп в своем "Твиттере".