Трамп издал указ о создании командования Космическими силами США

"Под руководством [президента США Дональда]Трампа Соединенные Штаты предпринимают шаги с целью обеспечения того, чтобы американская национальная безопасность доминировала в космосе, как и на Земле. Поэтому я имею честь объявить сегодня о том, что президент Трамп отдаст распоряжение Министерству обороны сформировать командование, которое будет курировать все наши военные действия в космосе", — отметил Пенс.

По его словам, это будет 11-е командование в составе ВС США, наряду с Индо-Тихоокеанским командованием, Европейским командованием и остальными. Командование Космическими силами возглавит четырехзвездный военачальник (генерал). "Под руководством Трампа командование Космическими силами США интегрирует все космические средства во всех видах ВС, разработает свою доктрину, тактику, технику и процедурные нормы", — информировал вице-президент. Он назвал это "началом новый эры обеспечения национальной безопасности Америки в космосе".

Как уточнил Пенс, в ближайшие дни президент США обнародует директиву, в которой "изложит планы и график формирования нового шестого вида" ВС США. По словам вице-президента, решение о формировании и должно стать ответом на новые угрозы, которые Вашингтон видит со стороны России и Китая.

Ранее Пенс заявил, что Китай и Россия работают над размещением в космосе новых вооружений, и эти новые вызовы требуют от США выработки инновационных ответов.

Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону создать Космические силы в качестве полноценного вида ВС страны еще 18 июня. Глава Белого дома неоднократно высказывал идею формирования таких сил. Выступая в марте перед морскими пехотинцами на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), он подчеркнул, что "новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море". Также стало известно, что США планируют разместить в космосе сенсоры ПРО, чтобы обнаруживать и отслеживать гиперзвуковые угрозы и другие более сложные цели, а также перехватывать ракеты на этапе подъема или полета.

Вице-президент Майкл Пенс ранее уточнял, что организационную основу Космических сил правительство США рассчитывает сформировать к 2020 году. К этому времени, в частности, в структуре Пентагона будет создано министерство Космических сил. Они станут шестым по счету полноценным видом ВС США (в дополнение к Сухопутным войскам, ВВС, ВМС, Корпусу морской пехоты и Береговой охране).

На данный момент в структуре Пентагона существует три отдельных министерства, которые управляют соответствующими видами ВС: Сухопутных войск, ВМС и ВВС. Возглавляющие их лица не являются членами президентского кабинета, они подчиняются министру обороны США.

В августе глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США необходимы Космические силы для защиты своих спутников от России и Китая. Он утверждал, что у США нет планов по размещению оружия в космосе.

Создание Космических сил является ответом на растущие угрозы со стороны других стран, сигналом чего стали действия Китая, который в январе 2007 года с помощью ракеты наземного базирования уничтожил собственный метеорологический спутник, чтобы продемонстрировать Соединенным Штатам свои возможности, отметил Мэттис.

"Мы поняли, что китайцы могут уничтожить спутник в космосе, — сказал глава Пентагона. — С тех пор наши разведывательные службы наблюдали за тем, как другие страны, в том числе Россия, развивают свои наступательные возможности в космосе". По словам главы Минобороны, США не могут игнорировать потенциальные угрозы для американских спутников.

"Мы ничего не развязываем. Мы говорим, что сможем защитить наши спутники в космосе. В то же время, если кто-то попытается атаковать с использованием военных средств, мы не будет безучастно взирать на это. У нас нет планов милитаризовать космическое пространство. Однако в случае необходимости мы будем защищаться в космосе", — подчеркнул Мэттис.