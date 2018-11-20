Трамп имел связь с порнозвездой. Они судились. Теперь актриса-эстонка обвиняет адвоката порнозвезды в насилии

Миниутти ходатайствовала о запрете на приближение Авенатти, который, как утверждается, нанес ей синяки и ушибы. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса Миниутти снималась в таких фильмах, например, как „Ocean’s 8”.

Вчера Авенатти опроверг обвинения в насилии.

”Я с нетерпением жду полного очищения своего имени и обнажения всех фактов. Я НИКОГДА не притеснял женщин и не применял домашнее насилие в отношении кого бы то ни было”, — написал Авенатти вчера вечером. ”Любое высказывание против — полная выдумка и фальсификация. Я — цель. И меня признают правым”.