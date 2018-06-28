28.06.2018, 15:09

Трамп и Путин встретятся 16 июля в Хельсинки


rus.delfi.ee
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Trump, Putin
Trump, PutinFoto: SAUL LOEB, AFP

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пройдет в Хельсинки 16 июля, передает Медуза.

В ходе переговоров, сообщила пресс-служба Кремля, планируется ”обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня”.

Встреча Трампа и Путина была согласована 27 июня во время визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Место и время встречи обещали сообщить позднее.

Путин и Трамп ранее дважды встречались лично (в 2017 году на саммитах), но пока не проводили двусторонние переговоры.

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